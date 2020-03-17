Футболист «Сочи» Калугин поддержал решение о приостановке РПЛ до 10 апреля

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Защитник футбольного клуба «Сочи» и молодёжной сборной России Никита Калугин прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) приостановить проведение всех соревнований под эгидой организации до 10 апреля.
Футболист «Сочи» Калугин поддержал решение о приостановке РПЛ до 10 апреля
  • РИА Новости

«Руководство лиги и клубы приняли вполне логичное решение. Сегодня в повестке дня беспрецедентный случай, к которому никто из футбольного сообщества был просто не готов. Все понимают, что именно сейчас надо проявить нашу общую сознательность и профессионализм. Тайм-аут — мера вынужденная. Сейчас лучше перестраховаться, чем рисковать здоровьем и жизнями футболистов, болельщиков, всех, кто работает в футбольной индустрии. Эта мера поможет предотвратить прогресс распространения инфекции, а после паузы мы сможем доиграть чемпионат России. Главное, что ситуация стабильная, паники в стране нет», — заявил Калугин в интервью RT.

Ранее стало известно, что РФС приостановил все футбольные турниры под своей эгидой до 10 апреля.

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