Футболист «Сочи» Калугин поддержал решение о приостановке РПЛ до 10 апреля

Защитник футбольного клуба «Сочи» и молодёжной сборной России Никита Калугин прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) приостановить проведение всех соревнований под эгидой организации до 10 апреля.

«Руководство лиги и клубы приняли вполне логичное решение. Сегодня в повестке дня беспрецедентный случай, к которому никто из футбольного сообщества был просто не готов. Все понимают, что именно сейчас надо проявить нашу общую сознательность и профессионализм. Тайм-аут — мера вынужденная. Сейчас лучше перестраховаться, чем рисковать здоровьем и жизнями футболистов, болельщиков, всех, кто работает в футбольной индустрии. Эта мера поможет предотвратить прогресс распространения инфекции, а после паузы мы сможем доиграть чемпионат России. Главное, что ситуация стабильная, паники в стране нет», — заявил Калугин в интервью RT.

Ранее стало известно, что РФС приостановил все футбольные турниры под своей эгидой до 10 апреля.