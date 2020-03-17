Врач сборной России Безуглов поддержал идею о приостановке футбольных турниров
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- РИА Новости
«В такой ситуации нужно проявлять максимальную бдительность и осторожность. Это тот случай, когда лучше перестраховаться, чем рисковать здоровьем и жизнями спортсменов, чтобы потом не пожинать плоды своей неосмотрительности. Разделяю позицию клубов: турниры лучше приостановить», — приводит слова Безуглова ТАСС.
Он отметил, что проведение матчей без зрителей не исключает риски для спортсменов и работников клубов.
«Если решение о приостановке будет принято, очень надеюсь на сознательность клубов и спортсменов, что они будут соблюдать все необходимые меры, тогда мы быстро справимся с проблемой», — добавил врач сборной России.
Ранее сообщалось, что РПЛ примет решение о порядке проведения матчей 17 марта.