Врач сборной России Безуглов поддержал идею о приостановке футбольных турниров

Глава медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) и врач сборной России Эдуард Безуглов выразил поддержку идеи о приостановке всех футбольных соревнований в стране в связи с пандемией коронавируса.

«В такой ситуации нужно проявлять максимальную бдительность и осторожность. Это тот случай, когда лучше перестраховаться, чем рисковать здоровьем и жизнями спортсменов, чтобы потом не пожинать плоды своей неосмотрительности. Разделяю позицию клубов: турниры лучше приостановить», — приводит слова Безуглова ТАСС.

Он отметил, что проведение матчей без зрителей не исключает риски для спортсменов и работников клубов.

«Если решение о приостановке будет принято, очень надеюсь на сознательность клубов и спортсменов, что они будут соблюдать все необходимые меры, тогда мы быстро справимся с проблемой», — добавил врач сборной России.

Ранее сообщалось, что РПЛ примет решение о порядке проведения матчей 17 марта.