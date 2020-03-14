РПЛ примет решение о порядке проведения матчей 17 марта

Российская премьер-лига (РПЛ) 17 марта примет решение о порядке проведения матчей следующих туров в обстановке пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отмечается, что приоритетом при принятии решения будет безопасность и здоровье людей.

Ранее сообщалось, что многие клубы РПЛ поддерживают приостановку чемпионата из-за коронавируса.