РПЛ примет решение о порядке проведения матчей 17 марта
Российская премьер-лига (РПЛ) 17 марта примет решение о порядке проведения матчей следующих туров в обстановке пандемии коронавируса.
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Отмечается, что приоритетом при принятии решения будет безопасность и здоровье людей.
Ранее сообщалось, что многие клубы РПЛ поддерживают приостановку чемпионата из-за коронавируса.
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