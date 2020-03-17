Болельщики «Сельты» призвали Смолова остаться в клубе на следующий сезон
Сначала аккаунт клуба из Виго в Instagram опубликовал фото россиянина. Сам он пришёл в комментарии и написал на английском: «Скучаю по тем дням».
«Оставайся, русский», — ответил Смолову один из подписчиков страницы.
«Скучаем по тебе, босс», — добавил другой фанат.
Третий болельщик «Сельты» призвал легионера остаться в команде ещё на один сезон.
Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса.
Ранее сообщалось, что Моуринью и его коллеги снялись в совместном ролике ФИФА и ВОЗ о профилактике коронавируса.