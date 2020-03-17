Болельщики «Сельты» призвали Смолова остаться в клубе на следующий сезон

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Фанаты испанской «Сельты» поддержали нападающего команды Фёдора Смолова.

Сначала аккаунт клуба из Виго в Instagram опубликовал фото россиянина. Сам он пришёл в комментарии и написал на английском: «Скучаю по тем дням».

«Оставайся, русский», — ответил Смолову один из подписчиков страницы.

«Скучаем по тебе, босс», — добавил другой фанат.

Третий болельщик «Сельты» призвал легионера остаться в команде ещё на один сезон.

Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Моуринью и его коллеги снялись в совместном ролике ФИФА и ВОЗ о профилактике коронавируса.

 

 

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