Болельщики «Сельты» призвали Смолова остаться в клубе на следующий сезон

Фанаты испанской «Сельты» поддержали нападающего команды Фёдора Смолова.

Сначала аккаунт клуба из Виго в Instagram опубликовал фото россиянина. Сам он пришёл в комментарии и написал на английском: «Скучаю по тем дням».

«Оставайся, русский», — ответил Смолову один из подписчиков страницы.

«Скучаем по тебе, босс», — добавил другой фанат.

Третий болельщик «Сельты» призвал легионера остаться в команде ещё на один сезон.

Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Моуринью и его коллеги снялись в совместном ролике ФИФА и ВОЗ о профилактике коронавируса.