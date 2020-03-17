Моуринью и его коллеги снялись в совместном ролике ФИФА и ВОЗ о профилактике коронавируса

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Международная федерация футбола (ФИФА) совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) выпустила видео о профилактике коронавируса.

В записи приняли участие известные тренеры и президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Всё начинается с ваших рук. Пожалуйста, тщательно и часто мойте руки. Если есть возможность, используйте при этом спиртосодержащие средства», — сказал бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

«При общении делайте шаг назад. Оставайтесь по меньшей мере в метре от всех, кто чихает или кашляет», — добавил его сменщик на этом посту Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» подтвердила новые случае заражения коронавирусом у игроков и тренеров.

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