«Валенсия» подтвердила новые случае заражения коронавирусом у игроков и тренеров
Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба на официальном сайте клуба. Имена заразившихся не раскрываются. Вместе с тем известно, что положительные тесты на коронавирус сдали 35% сотрудников «Валенсии», включая футболистов.
Ранее валенсийцы объявили о пяти случаях заболевания. В число заразившихся попал бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай. Вместе с тем россиянин Денис Черышев сдал отрицательный тест.
Также сообщалось, что футбольный сезон в Китае может начаться через месяц.