«Валенсия» подтвердила новые случае заражения коронавирусом у игроков и тренеров

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В «Валенсии» сообщили о новых случаях заболевания коронавирусом у игроков и тренеров команды.

Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба на официальном сайте клуба. Имена заразившихся не раскрываются. Вместе с тем известно, что положительные тесты на коронавирус сдали 35% сотрудников «Валенсии», включая футболистов.

Ранее валенсийцы объявили о пяти случаях заболевания. В число заразившихся попал бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай. Вместе с тем россиянин Денис Черышев сдал отрицательный тест.

Также сообщалось, что футбольный сезон в Китае может начаться через месяц.

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