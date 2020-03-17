«Валенсия» подтвердила новые случае заражения коронавирусом у игроков и тренеров

В «Валенсии» сообщили о новых случаях заболевания коронавирусом у игроков и тренеров команды.

Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба на официальном сайте клуба. Имена заразившихся не раскрываются. Вместе с тем известно, что положительные тесты на коронавирус сдали 35% сотрудников «Валенсии», включая футболистов.

Ранее валенсийцы объявили о пяти случаях заболевания. В число заразившихся попал бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай. Вместе с тем россиянин Денис Черышев сдал отрицательный тест.

Также сообщалось, что футбольный сезон в Китае может начаться через месяц.