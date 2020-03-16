Глава профсоюза футболистов Италии: возобновить чемпионаты можно в мае или июне

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Президент профсоюза футболистов Италии Дамиано Томмази высказал мнение о возможных сроках возобновления футбольных чемпионатов страны, остановленных из-за пандемии коронавируса.
Глава профсоюза футболистов Италии: возобновить чемпионаты можно в мае или июне
  • Reuters

«Сейчас понятно, что невозможно начать играть в начале апреля. Если всё пойдёт хорошо, матчи можно возобновить в мае или июне. Люди считают, что мы думаем только о безопасности футболистов, но за любой командой стоит целый мир», — приводит слова Томмази Football Italia.

Он отметил, что речь идёт о тех, кто путешествует по всей Италии и Европе, встречает много людей, выполняя свою работу.

«Эта проблема касается не только Италии, но и всей Европы, поэтому УЕФА должен вести себя как европейский союз», — добавил глава профсоюза футболистов.

Предварительно все спортивные соревнования в Италии приостановлены до 3 апреля. По данным СМИ, Серия А может быть возобновлена 2 мая.

Ранее сообщалось, что клубы Серии А могут потерять порядка €700 млн, если сезон не будет доигран.

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