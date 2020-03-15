Арбитр ошибся, решив досрочно завершить матч молодёжного первенства РПЛ

Матч 22-го тура молодёжного первенства Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Тамбовом» и «Крыльями Советов» был ошибочно досрочно завершён.

По словам представителя пресс-службы «Тамбова», которые передаёт ТАСС, по итогам собрания судей и инспектора Российского футбольного союза (РФС), работавшего на матче, было установлено, что главный арбитр встречи Илья Иванов допустил ошибку, приняв решение прервать матч после четырёх удалений игроков «Крыльев Советов».

Отмечается, что решение по этой игре теперь будет принимать Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Ранее сообщалось, что матч молодёжного первенства РПЛ досрочно завершился из-за четырёх удалений.