Матч молодёжного первенства РПЛ досрочно завершился из-за четырёх удалений

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Матч 22-го тура молодёжного первенства Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Тамбовом» и «Крыльями Советов» был досрочно завершён из-за удаления четырёх игроков самарской команды.
Матч молодёжного первенства РПЛ досрочно завершился из-за четырёх удалений
  • @fctambov68
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В составе «Крыльев Советов» были удалены Александр Босов, Александр Нестеров, Александр Евинов и Дмитрий Молчанов. «Тамбов» также лишился одного игрока — Владимира Кабахидзе. На момент остановки встречи, на 82-й минуте, счёт был 1:1, однако, согласно регламенту первенства, «Крыльям Советов» будет засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Встреча проходила в Тамбове.

Ранее сообщалось, что «Рубин» в меньшинстве одержал победу в матче РПЛ с «Арсеналом».

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