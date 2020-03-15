Матч молодёжного первенства РПЛ досрочно завершился из-за четырёх удалений
- @fctambov68
В составе «Крыльев Советов» были удалены Александр Босов, Александр Нестеров, Александр Евинов и Дмитрий Молчанов. «Тамбов» также лишился одного игрока — Владимира Кабахидзе. На момент остановки встречи, на 82-й минуте, счёт был 1:1, однако, согласно регламенту первенства, «Крыльям Советов» будет засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
Встреча проходила в Тамбове.
Ранее сообщалось, что «Рубин» в меньшинстве одержал победу в матче РПЛ с «Арсеналом».