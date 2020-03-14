«Рубин» в меньшинстве удержал победу в матче РПЛ с «Арсеналом»

Казанский «Рубин» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 0:1 в пользу гостей.

За «Рубин» на 43-й минуте с передачи Ивана Игнатьева отличился Зурико Давиташвили.

С 55-й минуты казанская команда играла вдесятером после удаления Дениса Макарова, получившего по ходу встречи две жёлтые карточки.

Таким образом, «Рубин» прервал девятиматчевую безвыигрышную серию. Это также первая победа команды в официальном матче под руководством Леонида Слуцкого.

«Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. «Арсенал» с 28 очками — седьмой.

Ранее сообщалось, что РПЛ 17 марта примет решение о порядке проведения матчей.