«Рубин» в меньшинстве удержал победу в матче РПЛ с «Арсеналом»

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Казанский «Рубин» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Рубин» в меньшинстве удержал победу в матче РПЛ с «Арсеналом»
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 0:1 в пользу гостей.

За «Рубин» на 43-й минуте с передачи Ивана Игнатьева отличился Зурико Давиташвили.

С 55-й минуты казанская команда играла вдесятером после удаления Дениса Макарова, получившего по ходу встречи две жёлтые карточки. 

Таким образом, «Рубин» прервал девятиматчевую безвыигрышную серию. Это также первая победа команды в официальном матче под руководством Леонида Слуцкого.

«Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. «Арсенал» с 28 очками — седьмой.

Ранее сообщалось, что РПЛ 17 марта примет решение о порядке проведения матчей.

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