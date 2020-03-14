«Рубин» в меньшинстве удержал победу в матче РПЛ с «Арсеналом»
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 0:1 в пользу гостей.
За «Рубин» на 43-й минуте с передачи Ивана Игнатьева отличился Зурико Давиташвили.
С 55-й минуты казанская команда играла вдесятером после удаления Дениса Макарова, получившего по ходу встречи две жёлтые карточки.
Таким образом, «Рубин» прервал девятиматчевую безвыигрышную серию. Это также первая победа команды в официальном матче под руководством Леонида Слуцкого.
«Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. «Арсенал» с 28 очками — седьмой.
Ранее сообщалось, что РПЛ 17 марта примет решение о порядке проведения матчей.