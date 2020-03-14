Президент «Йокерита»: здоровье людей всегда стоит превыше всего

Короткая ссылка
Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» Яри Курри прокомментировал решение об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и снялся с чемпионата из-за ситуации с коронавирусом.
Президент «Йокерита»: здоровье людей всегда стоит превыше всего
  • © jokerit.com

«Мы живём в незаурядные времена, которые требуют незаурядных решений. Здоровье людей и нации всегда стоит превыше всего, и, естественно, «Йокерит» хочет взять на себя ответственность в этом вопросе. Мы в деталях всё обсудили с нашими врачами и игроками и приняли решение. Это было сложное, но необходимое решение. Желаем удачи всем клубам, которые продолжают играть в Кубке Гагарина», — приводит слова Курри пресс-служба клуба.

«Йокерит» пробился во второй раунд плей-офф КХЛ, обыграв ярославский «Локомотив» — 4:2, и должен был сыграть с санкт-петербургским СКА. Серия СКА — «Йокерит» должна была начаться 17 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что в КХЛ пройдёт совещание относительно возможного переноса игр плей-офф.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить