Президент «Йокерита»: здоровье людей всегда стоит превыше всего

Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» Яри Курри прокомментировал решение об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и снялся с чемпионата из-за ситуации с коронавирусом.

«Мы живём в незаурядные времена, которые требуют незаурядных решений. Здоровье людей и нации всегда стоит превыше всего, и, естественно, «Йокерит» хочет взять на себя ответственность в этом вопросе. Мы в деталях всё обсудили с нашими врачами и игроками и приняли решение. Это было сложное, но необходимое решение. Желаем удачи всем клубам, которые продолжают играть в Кубке Гагарина», — приводит слова Курри пресс-служба клуба.

«Йокерит» пробился во второй раунд плей-офф КХЛ, обыграв ярославский «Локомотив» — 4:2, и должен был сыграть с санкт-петербургским СКА. Серия СКА — «Йокерит» должна была начаться 17 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что в КХЛ пройдёт совещание относительно возможного переноса игр плей-офф.