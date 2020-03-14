Источник: в КХЛ пройдёт совещание относительно возможного переноса игр плей-офф

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В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) пройдёт совещание по поводу возможного переноса матчей Кубка Гагарина из-за пандемии коронавируса.
Источник: в КХЛ пройдёт совещание относительно возможного переноса игр плей-офф
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт» на «Бизнес Online». Даты матчей плей-офф могут быть сдвинуты как минимум на две недели. По информации источника, совещание назначено на 17 марта, когда должны начаться игры второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. 

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом COVID-19 в мире заражены более 120 тыс. человек. 

Ранее сообщалось, что в КХЛ опровергли информацию об отказе «Йокерита» продолжать борьбу за Кубок Гагарина.

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