Тренер рассказала, удобно ли синхронисткам выступать без зрителей

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Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала, как её подопечные реагируют на выступления без зрителей.
Тренер рассказала, удобно ли синхронисткам выступать без зрителей
  • РИА Новости

«Света Колесниченко, например, вообще не любит, когда кто-то посторонний присутствует на трибунах. Для Ромашиной, напротив, публика очень важна, она придаёт ей мотивации. Но обе прекрасно умеют принимать любую реальность и не делать на это скидок», — сказала Данченко RT.

Тренер рассказала, что спортсменки планируют в ближайшее время выступить на чемпионате России в Казани, который пройдёт за закрытыми дверями.

«Это не совсем «на публике», поскольку проводиться эти соревнования будут при закрытых трибунах, но лучше, чем ничего. Никто не отменял и показательные прогоны программ типа контрольных тренировок, которые позволяют дать спортсменкам дополнительную психологическую нагрузку. Всё это мы умеем делать, да и девочки у нас очень опытные», — добавила Данченко.

Ранее Данченко заявила, что Ромашиной будет психологически непросто остаться в спорте ещё на два года.

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