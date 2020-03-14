Тренер рассказала, удобно ли синхронисткам выступать без зрителей

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала, как её подопечные реагируют на выступления без зрителей.

«Света Колесниченко, например, вообще не любит, когда кто-то посторонний присутствует на трибунах. Для Ромашиной, напротив, публика очень важна, она придаёт ей мотивации. Но обе прекрасно умеют принимать любую реальность и не делать на это скидок», — сказала Данченко RT.

Тренер рассказала, что спортсменки планируют в ближайшее время выступить на чемпионате России в Казани, который пройдёт за закрытыми дверями.

«Это не совсем «на публике», поскольку проводиться эти соревнования будут при закрытых трибунах, но лучше, чем ничего. Никто не отменял и показательные прогоны программ типа контрольных тренировок, которые позволяют дать спортсменкам дополнительную психологическую нагрузку. Всё это мы умеем делать, да и девочки у нас очень опытные», — добавила Данченко.

Ранее Данченко заявила, что Ромашиной будет психологически непросто остаться в спорте ещё на два года.