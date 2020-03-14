Данченко: Ромашиной будет психологически непросто остаться в спорте ещё на два года

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Старший тренер российских синхронисток Татьяна Данченко рассказала, что будет делать 21-кратная чемпионка мира Светлана Ромашина в случае переноса Олимпийских игр в Токио.
Данченко: Ромашиной будет психологически непросто остаться в спорте ещё на два года
  • РИА Новости

«По своим физическим данным и технической готовности Света может успешно выступать гораздо более продолжительное время. Но психологически ей будет, конечно же, непросто. Пока мы эту тему не поднимали. Да и рано об этом говорить. Сейчас мы гораздо сильнее сосредоточены на том, чтобы хорошо подготовиться к выступлению в Казани», — сказала RT Данченко.

Ромашина планировала завершить карьеру после летних Олимпийских игр в Токио.

Ранее тренер заявила, что синхронисткам хватает сил на любое количество стартов.

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