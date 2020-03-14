Тренер: синхронисткам хватает сил на любое количество стартов

Старший тренер сборной России Татьяна Данченко рассказала, почему в этом сезоне её подопечные планировали выступать в Мировой серии.

«Хотелось попробовать что-то новое. Когда мы планировали календарь, исходили из того, что между суперфиналом и Олимпийскими играми есть время, позволяющее сделать небольшой отдых, и девочки заверили меня, что справятся со всеми стартами. Кроме этого, Мировая серия дала бы нам превосходную возможность продемонстрировать, что мы по-прежнему в обойме, никуда не делись и никого не боимся», — сказала Данченко RT.

Тренер опровергла заявление, что российские синхронистки способны выступать на высшем уровне только раз в год.

«Мы хотели показать, что это не так. Что нам хватает сил на любое количество стартов в любое время сезона», — добавила Данченко.

Ранее тренер синхронисток высказалась о ситуации с коронавирусом.