Тренер синхронисток высказалась о ситуации с коронавирусом

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Тренер российских синхронисток Татьяна Данченко рассказала, как пандемия коронавируса повлияла на планы её спортсменок в этом сезоне.
Тренер синхронисток высказалась о ситуации с коронавирусом
  • Reuters

«Первоначально предполагалось, что Света Ромашина и Света Колесниченко выступят в четырёх этапах Мировой серии с тем, чтобы отобраться в суперфинал и его выиграть — такого титула в их коллекции пока ещё нет. С этой целью мы планировали посетить в марте Париж и Хургаду, а в апреле — Будапешт и Казань. Если бы эти старты состоялись, в Будапешт на чемпионат Европы поехала бы только Варвара Субботина, но теперь приходится менять планы — будем готовить к этому старту основных спортсменок», — рассказала Данченко RT.

Тренер выразился надежду на то, что Олимпийские игры не войдут в число отменённых соревнований.

«Это не страх, а скорее — беспокойство. Хотелось бы, конечно, чтобы Олимпиада-2020 всё-таки состоялась в этом году», — добавила Данченко.

Ранее сообщалось, как коронавирус парализовал профессиональный спорт.

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