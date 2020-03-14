Драчёв оценил результаты российских биатлонистов в сезоне-2019/20

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв признался, что рассчитывал на более успешный сезон в исполнении отечественных спортсменов.

«В начале сезона, в принципе, всё было хорошо. Ребята и девчонки были в тройке призёров, причём девочки шли вторыми и очень плотно боролись. Первые три этапа мы прошли очень хорошо. Так, как не выступали в последнее время. Потом новогодний этап подготовки и январские этапы Кубка мира выбили команду из колеи. В целом хотелось бы лучше выступить, поскольку по плану было зайти в тройку и у мужчин, и у женщин. Но максимальная квота у женщин — однозначно положительный момент», — цитирует Драчёва ТАСС.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по биатлону завоевала максимальную квоту на КМ сезона-2020/21.