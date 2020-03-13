Женская сборная России по биатлону завоевала максимальную квоту на КМ сезона-2020/21

Сборная России заняла пятое место в общем зачёте наций Кубка мира по биатлону по итогам сезона-2019/20 и таким образом завоевала максимально возможную квоту на сезон-2020/21.

После отмены заключительного этапа КМ в Осло и эстафетных гонок этапа в Контиолахти заключительными гонками, очки за которые идут в зачёт Кубка наций, стали спринты, прошедшие 13 марта.

В активе российской команды 6479 очков. Победила сборная Норвегии — 7865 очков, второе место у Германии — 7202 очка, а третье у Франции — 7058 очков.

Ранее сообщалось, что IBU отменил эстафеты на этапе КМ в Контиолахти.