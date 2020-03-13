Женская сборная России по биатлону завоевала максимальную квоту на КМ сезона-2020/21
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- РИА Новости
После отмены заключительного этапа КМ в Осло и эстафетных гонок этапа в Контиолахти заключительными гонками, очки за которые идут в зачёт Кубка наций, стали спринты, прошедшие 13 марта.
В активе российской команды 6479 очков. Победила сборная Норвегии — 7865 очков, второе место у Германии — 7202 очка, а третье у Франции — 7058 очков.
Ранее сообщалось, что IBU отменил эстафеты на этапе КМ в Контиолахти.