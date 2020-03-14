СМИ: Большинство клубов АПЛ готовы признать «Ливерпуль» чемпионом в случае отмены сезона
- Reuters
Об этом сообщает The Telegraph. Отмечается, что за это выступили практически все клубы АПЛ.
В связи с пандемией коронавируса Английская премьер-лига объявила о приостановлении чемпионата до 4 апреля. На данный момент «Ливерпуль» единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — на 25 очков.
Ранее сообщалось, что клубы АПЛ могут отказаться от возобновления сезона.