СМИ: Клубы АПЛ могут отказаться от возобновления сезона

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Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) могут отказаться от возобновления сезона после его приостановки из-за пандемии коронавируса.
СМИ: Клубы АПЛ могут отказаться от возобновления сезона
  • Reuters

Как сообщает Daily Mail, клубы беспокоятся, что после паузы ещё больше игроков заразятся коронавирусом.

Отмечается, что также существуют опасения из-за возможного возникновения конфликта интересов клубов и игроков, контракты которых истекают 30 июня, что может повлечь конфликты сторон в связи с исполнением договорных обязательств.

Розыгрыш АПЛ был приостановлен предварительно до 4 апреля.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» ушёл на карантин из-за симптомов коронавируса у футболиста команды.

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