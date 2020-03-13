СМИ: Клубы АПЛ могут отказаться от возобновления сезона

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) могут отказаться от возобновления сезона после его приостановки из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Daily Mail, клубы беспокоятся, что после паузы ещё больше игроков заразятся коронавирусом.

Отмечается, что также существуют опасения из-за возможного возникновения конфликта интересов клубов и игроков, контракты которых истекают 30 июня, что может повлечь конфликты сторон в связи с исполнением договорных обязательств.

Розыгрыш АПЛ был приостановлен предварительно до 4 апреля.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» ушёл на карантин из-за симптомов коронавируса у футболиста команды.