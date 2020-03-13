«Эвертон» ушёл на карантин из-за симптомов коронавируса у футболиста команды

Футбольный клуб «Эвертон» объявил о введении карантина в команде из-за симптомов коронавируса у одного из игроков.

Как сообщает пресс-служба «Эвертона», клуб постоянно общается с игроком и следит за состоянием остальных членов коллектива.

До этого на карантин из-за коронавируса ушли «Челси» и «Арсенал».

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. 13 марта в Великобритании число подтверждённых случаев заражения COVID-19 достигло 590 человек.

Ранее сообщалось, что АПЛ приостановлена до апреля из-за коронавируса.