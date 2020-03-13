«Эвертон» ушёл на карантин из-за симптомов коронавируса у футболиста команды

Короткая ссылка
Футбольный клуб «Эвертон» объявил о введении карантина в команде из-за симптомов коронавируса у одного из игроков.
«Эвертон» ушёл на карантин из-за симптомов коронавируса у футболиста команды
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба «Эвертона», клуб постоянно общается с игроком и следит за состоянием остальных членов коллектива.

До этого на карантин из-за коронавируса ушли «Челси» и «Арсенал».

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. 13 марта в Великобритании число подтверждённых случаев заражения COVID-19 достигло 590 человек.

Ранее сообщалось, что АПЛ приостановлена до апреля из-за коронавируса.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить