АПЛ приостановлена до апреля из-за коронавируса

Чемпионат Англии по футболу был приостановлен до 4 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщает официальный сайт Английской премьер-лиги (АПЛ), это касается не только высшего дивизиона, но и Чемпионшипа, а также Первой и Второй лиг Англии.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

13 марта в Великобритании число подтверждённых случаев заражения COVID-19 достигло 590 человек.

Ранее сообщалось, что французская футбольная Лига 1 приостановлена из-за коронавируса.