АПЛ приостановлена до апреля из-за коронавируса
- Reuters
Как сообщает официальный сайт Английской премьер-лиги (АПЛ), это касается не только высшего дивизиона, но и Чемпионшипа, а также Первой и Второй лиг Англии.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
13 марта в Великобритании число подтверждённых случаев заражения COVID-19 достигло 590 человек.
Ранее сообщалось, что французская футбольная Лига 1 приостановлена из-за коронавируса.