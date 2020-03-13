ЦСКА не вернёт деньги владельцам абонементов за непосещённые матчи

Московский футбольный клуб ЦСКА не будет возвращать деньги владельцам сезонных абонементов, которые не смогут посетить матчи 22-го и 23-го туров Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» и петербургским «Зенитом».

Как сообщается на официальном сайте армейцев, абонемент недействителен, если РФС, РФПЛ, ФИФА, УЕФА вынесено решение о проведении матчей без зрителей, запрете на допуск болельщиков в секторы стадиона, ограничении количества зрителей или проведении матчей на нейтральном стадионе в другом городе.

«В указанных случаях возмещение убытков, денежное или иное возмещение расходов владельцам абонементов не производится», — говорится в тексте.

Игра с «Уфой» состоится 15 марта, а матч с «Зенитом» — 22 марта. Обе встречи пройдут в Москве на «ВЭБ Арене».

С 10 марта до 10 апреля в Москве запретили проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что ЦСКА выделил «Уфе» 50 билетов на матч 22-го тура РПЛ.