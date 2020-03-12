ЦСКА выделил «Уфе» 50 билетов на матч 22-го тура РПЛ
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- РИА Новости
«Договорились с ЦСКА, что для болельщиков «Уфы» выделят 50 билетов. Как их будем распределять среди них, решим и объявим», — приводит слова Газизова РИА Новости.
Игра состоится 15 марта на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
С 10 марта до 10 апреля в Москве запретили проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что ЦСКА с помощью жеребьёвки определит тех, кто сможет посетить матчи с «Зенитом» и «Уфой».