ЦСКА выделил «Уфе» 50 билетов на матч 22-го тура РПЛ

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что московский ЦСКА выделил коллективу из Башкирии 50 билетов на матч 22-го тура Российской премьер-лиги.

«Договорились с ЦСКА, что для болельщиков «Уфы» выделят 50 билетов. Как их будем распределять среди них, решим и объявим», — приводит слова Газизова РИА Новости.

Игра состоится 15 марта на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

С 10 марта до 10 апреля в Москве запретили проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что ЦСКА с помощью жеребьёвки определит тех, кто сможет посетить матчи с «Зенитом» и «Уфой».