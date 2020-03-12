ЦСКА с помощью жеребьёвки определит тех, кто сможет посетить матчи с «Зенитом» и «Уфой»
- @pfc_cska
Как сообщает пресс-служба армейцев, в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина об ограничении численности массовых мероприятий до 5 тыс. человек на матчи смогут попасть только владельцы абонементов.
При этом на матчи с «Зенитом» и «Уфой» будет проведена жеребьёвка среди владельцев абонементов.
«Они будут поделены на две группы: владельцы абонементов в чётные и нечётные сектора», — говорится в сообщении.
По этой жеребьёвке будет определено, на какой из двух матчей смогут попасть болельщики. При этом владельцы абонементов «Верю в команду» смогут посетить оба матча.
Игра с «Уфой» состоится 15 марта, а матч с «Зенитом» — 22 марта. Обе встречи пройдут в Москве на «ВЭБ Арене».
С 10 марта до 10 апреля в Москве запретили проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался от продажи билетов на матч с «Уфой» из-за коронавируса.