ЦСКА с помощью жеребьёвки определит тех, кто сможет посетить матчи с «Зенитом» и «Уфой»

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Московский футбольный клуб ЦСКА с помощью жеребьёвки определит болельщиков команды, которые смогут посетить матчи 22-го и 23-го туров Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» и «Уфой».
ЦСКА с помощью жеребьёвки определит тех, кто сможет посетить матчи с «Зенитом» и «Уфой»
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Как сообщает пресс-служба армейцев, в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина об ограничении численности массовых мероприятий до 5 тыс. человек на матчи смогут попасть только владельцы абонементов.

При этом на матчи с «Зенитом» и «Уфой» будет проведена жеребьёвка среди владельцев абонементов. 

«Они будут поделены на две группы: владельцы абонементов в чётные и нечётные сектора», — говорится в сообщении.

По этой жеребьёвке будет определено, на какой из двух матчей смогут попасть болельщики. При этом владельцы абонементов «Верю в команду» смогут посетить оба матча.

Игра с «Уфой» состоится 15 марта, а матч с «Зенитом» — 22 марта. Обе встречи пройдут в Москве на «ВЭБ Арене».

С 10 марта до 10 апреля в Москве запретили проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. 

Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался от продажи билетов на матч с «Уфой» из-за коронавируса.

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