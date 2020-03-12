Австриец Крафт выиграл КМ по прыжкам на лыжах с трамплина, Климов — 31-й

После отмены заключительных этапов Кубка мира — 2019/20 по прыжкам на лыжах с трамплина из-за коронавируса определились лауреаты сезона.

Обладателем «Большого хрустального глобуса» у мужчин стал австриец Штефан Крафт, набравший 1659 очков. Вторым в итоговом зачёте Кубка мира стал немец Карл Гайгер (1519 баллов), третьим — японец Рёю Кобаяси (1178). Лучший из россиян Евгений Климов получил за свои выступления 140 очков, заняв 31-е место.

У женщин тройку призёров генеральной классификации КМ составили норвежка Марен Лундбю (1220) и австрийки Кьяра Хёльцль (1155) и Ева Пинкельниг (1029). Россиянка Софья Тихонова закрыла сезон на 16-й строке (242).

Ранее сообщалось, что розыгрыш Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина досрочно завершён из-за коронавируса.