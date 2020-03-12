Розыгрыш Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина досрочно завершён из-за коронавируса

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение отменить из-за коронавируса оставшиеся в сезоне-2019/20 этапы Кубка мира по прыжкам с трамплина.

В четверг, 12 марта, не состоялись состязания у мужчин в Тронхейме, хотя накануне была проведена квалификация, которую преодолели российские спортсмены Евгений Климов и Михаил Назаров. Кроме того, отменён заключительный этап в Викерсунде, запланированный на 13—15 марта.

У женщин отменены оба этапа Кубка мира на территории России — в Нижнем Тагиле 13—15 марта и в Чайковском 18—20 марта. Как уточнили в FIS, здоровье участников является приоритетом для организации.

Ранее сообщалось, что этап КМ по лыжным гонкам в Кэнморе отменён из-за коронавируса.