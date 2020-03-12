Эксперт считает маловероятным возобновление сезона НХЛ до конца текущего месяца

Корреспондент TSN Рик Уэстхед в эфире телеканала сообщил, что, по словам эксперта, возобновление регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в ближайший месяц представляется маловероятным.

«Говорил с доктором Эндрю Моррисом, экспертом по инфекционным заболеваниям. Он работал на передовой во время вспышки свиного гриппа. Я спросил его, реально ли НХЛ возобновить сезон через несколько недель или месяц. Он заявил, что это маловероятно. Надо, чтобы игроки несколько недель просидели на карантине, чтобы удостовериться, что они не несут риска заражения. И после этого нужно будет продолжать держать их на карантине, пока они играют. По мнению доктора Морриса, это будет просто непрактично», — сказал Уэстхед в эфире TSN.

12 марта НХЛ объявила о приостановке сезона на неопределённый срок из-за коронавируса.

Ранее Беттмэн заявил, что сейчас не представляется оправданным продолжать проводить матчи НХЛ.