Беттмэн: сейчас не представляется оправданным продолжать проводить матчи НХЛ

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Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн прокомментировал приостановление матчей регулярного чемпионата в связи с коронавирусом.
Беттмэн: сейчас не представляется оправданным продолжать проводить матчи НХЛ
  • Reuters

«Сезон-2019/2020 поставлен на паузу, начиная с сегодняшних матчей. После того как у игрока НБА был диагностирован коронавирус и поскольку многие клубы НХЛ делят арены и раздевалки с командами НБА, высока вероятность, что рано или поздно кто-то в НХЛ тоже заразится коронавирусом. Сейчас не представляется оправданным продолжать проводить матчи. Мы продолжим мониторить ситуацию. Призываем игроков и других членов хоккейного сообщества принять разумные меры предосторожности. Наша цель — возобновить сезон, как только это станет оправданным», — цитирует слова Беттмэна в пресс-служба НХЛ в Twitter.

В НХЛ 11 команд, которые выступают на одной арене с клубами НБА. 

Ранее баскетболист «Юты» Митчелл прокомментировал свой положительный тест на коронавирус.

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