Баскетболист «Юты» Митчелл прокомментировал свой позитивный тест на коронавирус

Баскетболист «Юты Джаз» Донован Митчелл обратился к болельщикам после того, как сдал положительный тест на коронавирус.

«Спасибо всем, кто отправлял сообщения после того, как услышал новость о моём положительном тесте. Мы всё больше узнаём о серьёзности данной ситуации. Надеюсь, люди продолжат процесс самообразования для осознания того, что им надо вести себя ответственно в интересах собственного здоровья и для благополучия окружающих. Я благодарен властям Оклахомы, которые помогли с тестированием, и всем людям из организации «Юта Джаз», кто поддержал меня. Я буду продолжать следовать советам нашего врачебного персонала», — написал Митчелл в своём Instagram-аккаунте.

Защитник «Юты» стал вторым игроком команды, чей диагноз подтвердился официально. Первым стал центровой Руди Гобер.

Ранее сообщалось, что у ещё одного баскетболиста «Юты» диагностирован коронавирус.