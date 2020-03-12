У ещё одного баскетболиста «Юты» диагностирован коронавирус

Участник Матча звёзд — 2020 защитник «Юта Джаз» Донован Митчелл сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщил инсайдер Эдриан Войнаровски в Twitter, ссылаясь на анонимный источник в лиге. По его информации, Митчелл заразился от Руди Гобера, у которого ранее было диагностировано заболевание. По словам Войнаровски, француз вёл себя небрежно и часто касался своих одноклубников в раздевалке в последнее время.

Это уже третий случай заболевания коронавирусом в «Юте». Помимо Гобера, также положительный тест сдал Эммануэль Мудиай, однако информация о нём пока не подтверждена официально.

Ранее сообщалось, что НБА, ФИБА и Евролига приостановили сезон из-за коронавируса.