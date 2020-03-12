Источник: UFC Fight Night 170 в Бразилии пройдёт при пустых трибунах из-за коронавируса

Короткая ссылка
Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 170 в Бразилиа пройдёт при пустых трибунах из-за распространения коронавируса.
Источник: UFC Fight Night 170 в Бразилии пройдёт при пустых трибунах из-за коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает BloodyElbow. Решение проводить турнир без зрителей было принято в связи с угрозой заражения коронавирусом.

Главным событием вечера является поединок бывшего претендента на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Кевина Ли с Чарльзом Оливейрой. В соглавном поединке турнира Дэмиан Майя встретится с Гилбертом Бёрнсом. 

Ранее сообщалось, что бой Шлеменко на RCC8 отменён из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить