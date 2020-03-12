Источник: UFC Fight Night 170 в Бразилии пройдёт при пустых трибунах из-за коронавируса

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 170 в Бразилиа пройдёт при пустых трибунах из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает BloodyElbow. Решение проводить турнир без зрителей было принято в связи с угрозой заражения коронавирусом.

Главным событием вечера является поединок бывшего претендента на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Кевина Ли с Чарльзом Оливейрой. В соглавном поединке турнира Дэмиан Майя встретится с Гилбертом Бёрнсом.

Ранее сообщалось, что бой Шлеменко на RCC8 отменён из-за коронавируса.