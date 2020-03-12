Бой Шлеменко на RCC8 отменён из-за коронавируса

Следующий поединок российского бойца смешанных единоборств Александра Шлеменко, который должен был пройти в апреле в Екатеринбурге, был отменён из-за коронавируса.

«Мы решили заменить апрельский номерной турнир на турнир серии Intro. Пройдёт он на арене РМК. Она соответствует нынешним требованиям по количеству зрителей и участников. Будем переформатировать кард под эту площадку. Пока рано говорить, кто возглавит шоу. Но это однозначно будет не Александр Шлеменко», — цитирует директора лиги смешанных единоборств RCC Николая Клименко Sport24.

RCC8 должен был пройти в Екатеринбурге в конце апреля на арене КРК «Уралец». Предполагалось, что турнир возглавит российский боец Александр Шлеменко.

Ранее боец UFC Алексей Кунченко заявил, что от гриппа люди умирают чаще, чем от коронавируса.