Бой Шлеменко на RCC8 отменён из-за коронавируса
- © Рамиль Ситдиков
- РИА Новости
«Мы решили заменить апрельский номерной турнир на турнир серии Intro. Пройдёт он на арене РМК. Она соответствует нынешним требованиям по количеству зрителей и участников. Будем переформатировать кард под эту площадку. Пока рано говорить, кто возглавит шоу. Но это однозначно будет не Александр Шлеменко», — цитирует директора лиги смешанных единоборств RCC Николая Клименко Sport24.
RCC8 должен был пройти в Екатеринбурге в конце апреля на арене КРК «Уралец». Предполагалось, что турнир возглавит российский боец Александр Шлеменко.
Ранее боец UFC Алексей Кунченко заявил, что от гриппа люди умирают чаще, чем от коронавируса.