Боец UFC Кунченко: от гриппа люди умирают чаще, чем от коронавируса

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Российский боец UFC Алексей Кунченко заявил, что его не беспокоит эпидемия коронавируса.
Боец UFC Кунченко: от гриппа люди умирают чаще, чем от коронавируса
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«Мне вообще без разницы на этот коронавирус, если честно. У нас люди гриппом болеют больше, умирают от него (чаще), чем от коронавируса. Так что лучше не вникать в это. Это бред полный какой-то», — цитирует Кунченко «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент спортсмен находится в Бразилии и готовится к поединку с Элизеу дос Сантосом на турнире UFC Fight Night 170.

«Здесь вообще про это не слышно, не видно, никто не ходит ни в каких повязках, масках», — отметил Кунченко.

По мнению спортсмена, людям лучше лишний раз не говорить о подобном, чтобы не впадали в панику.

Ранее Футбольная национальная лига до 10 апреля ввела ограничение на количество зрителей до 5 тыс. на московских матчах из-за распространения коронавируса.

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