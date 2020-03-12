Колосков считает, что не стоит отменять матчи РПЛ из-за коронавируса

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался по поводу проведения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) без зрителей из-за распространения коронавируса.
Колосков считает, что не стоит отменять матчи РПЛ из-за коронавируса
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Решение должны принимать регионы, так как именно они отвечают за локализацию вируса. Отменять ничего не надо, надо играть», — цитирует Колоскова «НьюИнформ».

При этом он отметил, что возможно будет необходимо решение играть без зрителей.

С 10 марта до 10 апреля в Москве запретили проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. 

Кроме того, решение о переносе спортивных и культурных мероприятий было принято в Татарстане, а также без зрителей приняли решение играть в Екатеринбурге.  

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ выступили против предложения РФС проводить матчи без зрителей.

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