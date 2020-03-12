СМИ: Клубы РПЛ выступили против предложения РФС проводить матчи без зрителей

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Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили против предложения Российского футбольного союза (РФС) проводить матчи без зрителей.
СМИ: Клубы РПЛ выступили против предложения РФС проводить матчи без зрителей
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, РФС настаивал на полном закрытии трибун на матчах в Москве, но клубы и РПЛ выступили за проведение матчей с ограничением количества зрителей до 5 тыс. в соответствии с указом мэра столицы Сергея Собянина.

С 10 марта до 10 апреля в Москве запретили проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. 

Ранее сообщалось, что матч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт без зрителей.

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