СМИ: Клубы РПЛ выступили против предложения РФС проводить матчи без зрителей
- РИА Новости
Как сообщает Sport24, РФС настаивал на полном закрытии трибун на матчах в Москве, но клубы и РПЛ выступили за проведение матчей с ограничением количества зрителей до 5 тыс. в соответствии с указом мэра столицы Сергея Собянина.
С 10 марта до 10 апреля в Москве запретили проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что матч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт без зрителей.