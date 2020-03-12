Клопп объяснил поражение «Ливерпуля» от «Атлетико» в Лиге чемпионов

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Главный тренер английского «Ливерпуля» высказался о поражении от испанского «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Клопп объяснил поражение «Ливерпуля» от «Атлетико» в Лиге чемпионов
  • © Matt Wilkinson via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«После второго гола команда заметно устала. У игроков забились ноги, пропала та лёгкость, с которой мы играли первые 90 минут. Подачи были уже не так хороши», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Он отметил, что ему очень хотелось, чтобы подачи его подопечных были всегда такими, как при первом голе, но такого не происходило. Он также заявил, что главная ошибка его команды заключается в том, что второй мяч был забит в дополнительное, а не в основное время.

«Мы прекрасно сыграли в основное время, ребята провели потрясающий матч, но голы, которые мы пропустили, невозможно объяснить», — добавил Клопп.

«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» на выезде со счётом 3:2 и вышел в четвертьфинал турнира по сумме двух матчей. В первой игре в Мадриде «Атлетико» победил со счётом 1:0.

Ранее тренер испанского коллектива Диего Симеоне заявил, что «Ливерпуль» был прекрасен в матче с «Атлетико».

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