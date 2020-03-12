Симеоне заявил, что «Ливерпуль» был прекрасен в матче с «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о победе над «Ливерпулем» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» был прекрасен. Его здорово поддерживали болельщики, но мы смогли пройти дальше. Я очень рад за нашу команду, мы обыграли фантастического соперника и снова в восьмёрке лучших команд Европы», — цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Он отметил, что у его команды получилось усложнить жизнь сопернику, используя высокий прессинг. Кроме того, он обратил внимание, что «Атлетико» не сдался после второго гола «Ливерпуля».

«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» на выезде со счётом 3:2 и вышел в четвертьфинал турнира по сумме двух матчей.

Ранее сообщалось, что дубль Маркоса Льоренте помог «Атлетико» выбить «Ливерпуль» из ЛЧ.