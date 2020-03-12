Заразившийся коронавирусом футболист «Ювентуса» Ругани рассказал о своём состоянии

Короткая ссылка
Защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, который недавно заразился коронавирусом, рассказал о своём состоянии.
Заразившийся коронавирусом футболист «Ювентуса» Ругани рассказал о своём состоянии
  • © Fabio Ferrari/Lapresse
  • globallookpress.com

«Наверное, вы прочли новости, поэтому я хочу успокоить всех, кто беспокоится обо мне, я в порядке», — написал Ругани в своём Instagram.

Он поблагодарил всех врачей и медсестёр, которые работают с больными коронавирусной инфекцией. Кроме того, Ругани призвал всех людей соблюдать правила карантина в этой чрезвычайной ситуации.

В Италии зафиксировано более 12 тысяч случаев заражения новым коронавирусом.

Ранее сообщалось, что футболист «Ювентуса» заразился коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить