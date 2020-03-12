Заразившийся коронавирусом футболист «Ювентуса» Ругани рассказал о своём состоянии
- © Fabio Ferrari/Lapresse
- globallookpress.com
«Наверное, вы прочли новости, поэтому я хочу успокоить всех, кто беспокоится обо мне, я в порядке», — написал Ругани в своём Instagram.
Он поблагодарил всех врачей и медсестёр, которые работают с больными коронавирусной инфекцией. Кроме того, Ругани призвал всех людей соблюдать правила карантина в этой чрезвычайной ситуации.
В Италии зафиксировано более 12 тысяч случаев заражения новым коронавирусом.
Ранее сообщалось, что футболист «Ювентуса» заразился коронавирусом.