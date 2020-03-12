Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на третье место в списке лучших бомбардиров текущего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш» Панарин отметился результативной передачей. Таким образом, он набрал 95-е очко в нынешнем сезоне и сравнялся по данному показателю с находящимся на третьем месте Давидом Пастрняком.

Возглавляет список бомбардиров Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз» (110 очков), а на втором месте располагается его партнёр по команде Коннор Макдэвид (97 баллов).

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» уступил «Колорадо» в НХЛ, несмотря на гол Павла Бучневича и передачу Панарина.