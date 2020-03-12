«Рейнджерс» уступил «Колорадо» в НХЛ, несмотря на гол Бучневича и передачу Панарина

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«Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме потерпел поражение от «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Рейнджерс» уступил «Колорадо» в НХЛ, несмотря на гол Бучневича и передачу Панарина
  • Reuters
  • © Ron Chenoy-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Денвере и завершилась в пользу хозяев — 3:2.

В составе «Эвеланш» отличились Тайсон Джост, Владислав Наместников и Джей Ти Комфер. У гостей шайбы забросили Мика Зибанеджад и Павел Бучневич с передачи Артемия Панарина.

«Колорадо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, а «Рейнджерс» располагается на десятой позиции на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» взял верх над «Детройт Ред Уингз» в НХЛ.

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