«Рейнджерс» уступил «Колорадо» в НХЛ, несмотря на гол Бучневича и передачу Панарина
- Reuters
- © Ron Chenoy-USA TODAY Sports
Встреча прошла в Денвере и завершилась в пользу хозяев — 3:2.
В составе «Эвеланш» отличились Тайсон Джост, Владислав Наместников и Джей Ти Комфер. У гостей шайбы забросили Мика Зибанеджад и Павел Бучневич с передачи Артемия Панарина.
«Колорадо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, а «Рейнджерс» располагается на десятой позиции на Востоке.
Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» взял верх над «Детройт Ред Уингз» в НХЛ.