СМИ: Экс-тренер «Партизана» является кандидатом на замену Сёмина в «Локомотиве»
- Reuters
Об этом сообщает «Чемпионат».
Контракт Юрия Сёмина с «Локомотивом» истекает летом. 72-летний специалист возглавляет клуб с перерывами с 1986 года.
Под его руководством железнодорожники трижды выигрывали чемпионат России и шесть раз становились победителями Кубка страны.
После 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занимает четвёртое место, набрав 38 очков. В нынешнем сезоне железнодорожники заняли последнюю строчку в группе в Лиге чемпионов и вылетели из Кубка России на стадии 1/16 финала.
Ранее экс-наставник «Локомотива» Юрий Красножан ответил на обвинения Ольги Смородской в договорном матче.