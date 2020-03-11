СМИ: Экс-тренер «Партизана» является кандидатом на замену Сёмина в «Локомотиве»

Бывший наставник белградского «Партизана» Марко Николич может сменить Юрия Сёмина на посту главного тренера московского «Локомотива».

Об этом сообщает «Чемпионат».

Контракт Юрия Сёмина с «Локомотивом» истекает летом. 72-летний специалист возглавляет клуб с перерывами с 1986 года.

Под его руководством железнодорожники трижды выигрывали чемпионат России и шесть раз становились победителями Кубка страны.

После 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занимает четвёртое место, набрав 38 очков. В нынешнем сезоне железнодорожники заняли последнюю строчку в группе в Лиге чемпионов и вылетели из Кубка России на стадии 1/16 финала.

Ранее экс-наставник «Локомотива» Юрий Красножан ответил на обвинения Ольги Смородской в договорном матче.