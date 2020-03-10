Блогер объяснил ситуацию вокруг слов Кокорина о нежелании возвращаться в «Зенит»

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Бывший футболист, а ныне видеоблогер Евгений Савин прокомментировал ситуацию вокруг интервью с участием форварда «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды в «Сочи».
Блогер объяснил ситуацию вокруг слов Кокорина о нежелании возвращаться в «Зенит»
  • © Екатерина Лызлова
  • РИА Новости

«У нас два новых редактора. Они работали по ролику с Генрихом Мхитаряном и тоже дали неточную информацию, но тогда они хотя бы согласовали пресс-релиз. Сейчас они пресс-релиз не согласовали и дали то, чего нет в ролике. Я уже ребятам сказал «спасибо» — из-за этого у нас большие проблемы. Странно давать пресс-релиз, который не соответствует фразам в ролике, не согласовав его с нами», — приводит слова Савина «Спорт день за днём».

Сам Кокорин после появления публикаций в СМИ в своём Instagram также опроверг информацию, что у него нет желания возвращаться в «Зенит».

Ранее Кокорин рассказал, что хотел перейти в «Марсель».

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