Кокорин ответил, хочет ли он вернуться в «Зенит»

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Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в «Сочи», ответил на вопрос о своём желании вернуться в петербургский клуб.
Кокорин ответил, хочет ли он вернуться в «Зенит»
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«На данный момент желания возвращаться при этом руководстве вообще нет. Отношения у нас испорчены. И смысла я не вижу. Ходить и друг другу улыбаться, будто ничего нет», — приводит слова Кокорина Sport24 cо ссылкой на его интервью YouTube-каналу «КраСава».

28-летний форвард стал игроком «Зенита» в 2016 году. В его активе 92 матча за петербургскую команду. После отбытия заключения за несколько потасовок в центре Москвы Кокорин вернулся в «Зенит», который в зимнее трансферное окно отдал его в аренду в «Сочи».

Ранее Кокорин рассказал, что хотел перейти в «Марсель».

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