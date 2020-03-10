Кокорин ответил, хочет ли он вернуться в «Зенит»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в «Сочи», ответил на вопрос о своём желании вернуться в петербургский клуб.

«На данный момент желания возвращаться при этом руководстве вообще нет. Отношения у нас испорчены. И смысла я не вижу. Ходить и друг другу улыбаться, будто ничего нет», — приводит слова Кокорина Sport24 cо ссылкой на его интервью YouTube-каналу «КраСава».

28-летний форвард стал игроком «Зенита» в 2016 году. В его активе 92 матча за петербургскую команду. После отбытия заключения за несколько потасовок в центре Москвы Кокорин вернулся в «Зенит», который в зимнее трансферное окно отдал его в аренду в «Сочи».

Ранее Кокорин рассказал, что хотел перейти в «Марсель».