Кокорин рассказал, что хотел перейти в «Марсель»

Короткая ссылка
Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в «Сочи», рассказал, что мог продолжить карьеру во французском «Марселе».
Кокорин рассказал, что хотел перейти в «Марсель»
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«До 6 декабря мне нельзя было покидать страну. Я должен был быть по месту жительства. Когда история пошла, я написал Виллаш-Боашу. Говорю: «Сейчас готов, потому что «Зениту» я не нужен на вторую часть сезона. Очень хотел бы поехать к вам». Он сказал: «Это супервариант, но мы не можем сейчас платить за трансфер. Узнаю у «Зенита», это будет покупка или аренда». Я говорю, что в идеале была бы аренда. Они связались с «Зенитом». Сказали, что «Зенит» не заинтересован меня отдавать. Получается, целенаправленно отказали, чтобы отдать в «Сочи», — рассказал Кокорин в интервью YouTube-каналу «КраСава».

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведён в состав «Зенита-2», с которым прошёл первый тренировочный сбор в Турции. 17 февраля «Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи».

Контракт футболиста с «Зенитом» истекает по окончании сезона.

Ранее Кокорин намекнул, что может уехать в Европу после окончания сезона в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить