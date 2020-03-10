Кокорин рассказал, что хотел перейти в «Марсель»
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- РИА Новости
«До 6 декабря мне нельзя было покидать страну. Я должен был быть по месту жительства. Когда история пошла, я написал Виллаш-Боашу. Говорю: «Сейчас готов, потому что «Зениту» я не нужен на вторую часть сезона. Очень хотел бы поехать к вам». Он сказал: «Это супервариант, но мы не можем сейчас платить за трансфер. Узнаю у «Зенита», это будет покупка или аренда». Я говорю, что в идеале была бы аренда. Они связались с «Зенитом». Сказали, что «Зенит» не заинтересован меня отдавать. Получается, целенаправленно отказали, чтобы отдать в «Сочи», — рассказал Кокорин в интервью YouTube-каналу «КраСава».
21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведён в состав «Зенита-2», с которым прошёл первый тренировочный сбор в Турции. 17 февраля «Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи».
Контракт футболиста с «Зенитом» истекает по окончании сезона.
Ранее Кокорин намекнул, что может уехать в Европу после окончания сезона в РПЛ.