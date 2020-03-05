Кокорин намекнул, что может уехать в Европу после окончания сезона в РПЛ

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Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в ФК «Сочи», намекнул, что может уехать в один из европейских чемпионатов в случае поступления подходящего предложения.
Кокорин намекнул, что может уехать в Европу после окончания сезона в РПЛ
  • РИА Новости

«Я никогда не общался на эту тему. У меня не было агента, не было людей, которые могли бы в своё время помочь. Мне найти клуб и пойти удивить не так легко. Сейчас так вышло, что мне стали писать много людей, которые хотят помочь и на этом заработать. Есть люди, которые хотят, чтобы я уехал в Европу. Посмотрим, что выйдет из этого. Нужен хороший вариант. К какому чемпионату лежит душа? Испанский чемпионат больше всего нравится», — приводит слова Кокорина Sport24.

Контракт футболиста с «Зенитом» истекает по окончании сезона.

Ранее Кокорин заявил, что сможет сыграть с «Зенитом» только в случае отдельной выплаты. 

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