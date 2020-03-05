Кокорин заявил, что сможет сыграть с «Зенитом» только в случае отдельной выплаты

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, арендованный южным клубом у петербургского «Зенита», рассказал, в каком случае может сыграть с сине-бело-голубыми.

«Забить «Зениту»? Всё не так просто. Все высказались, что я могу играть, но там есть пункт такой, что мне или руководству тогда надо платить. А так все сказали, что я могу играть. Поставили пункт с большой суммой», — цитирует Кокорина Sport24.

Он также отметил, что на данный момент стремится набрать свою форму, чтобы впоследствии поехать на чемпионат Европы в составе сборной России.

Кокорин был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года он был освобождён по УДО, позже подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20. 17 февраля игрок был арендован «Сочи», 1 марта он забил в дебютной игре за команду против тульского «Арсенала» (1:2).

Матч «Зенит» — «Сочи» состоится 26 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги.

Ранее Кокорин заявил, что помогает бывшим сокамерникам.