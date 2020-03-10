Овечкин о проигрыше «Баффало»: каждое очко имеет значение

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин о проигрыше «Баффало»: каждое очко имеет значение
  • Reuters

«Каждое очко имеет значение. Мы хорошо сражались в конце, выстояли в меньшинстве в овертайме. Хорошо, что мы смогли отыграться. Тяжёлое поражение, но и на одно очко мы согласны», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 90 очков в 69 матчах.

Ранее сообщалось, что шайбы Овечкина и Орлова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Баффало».

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