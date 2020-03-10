Овечкин о проигрыше «Баффало»: каждое очко имеет значение
- Reuters
«Каждое очко имеет значение. Мы хорошо сражались в конце, выстояли в меньшинстве в овертайме. Хорошо, что мы смогли отыграться. Тяжёлое поражение, но и на одно очко мы согласны», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.
«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 90 очков в 69 матчах.
Ранее сообщалось, что шайбы Овечкина и Орлова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Баффало».