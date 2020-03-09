Церемония зажжения олимпийского огня пройдёт без зрителей из-за коронавируса

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Церемония зажжения и передачи олимпийского огня состоится в Древней Олимпии без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
Церемония зажжения олимпийского огня пройдёт без зрителей из-за коронавируса
  • Reuters

«Олимпийская церемония прикосновения к пламени пройдёт без зрителей. В ней примут участие только 100 человек, которые аккредитованы Международным олимпийским комитетом и оргкомитетом Игр в Токио. Мы призываем глав городов, через которые пройдёт олимпийский огонь, следовать указаниям Минздрава и Национальной организации общественного здравоохранения», — цитирует ТАСС заявление Национального олимпийского комитета Греции.

Проведение церемонии запланировано на 12 марта. Также она будет закрыта от журналистов.

Ранее сообщалось, что церемония зажжения олимпийского огня в Греции будет проведена в обычном режиме.

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