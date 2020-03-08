«Милан» уступил «Дженоа» в Серии А, несмотря на гол Ибрагимовича
- Reuters
Встреча прошла в Милане и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 7-й минуте генуэзцы вышли вперёд благодаря голу Горана Пандева, а незадолго до окончания первого тайма Франческо Кассата удвоил преимущество «Дженоа». На 77-й минуте Златан Ибрагимович отыграл один мяч для хозяев, но больше счёт не менялся.
«Дженоа» набрал 25 очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» с 36 очками находится на седьмой позиции.
Ранее сообщалось, что Серия А проведёт запланированные на 8 марта матчи вопреки призыву Минспорта Италии.