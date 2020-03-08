«Милан» уступил «Дженоа» в Серии А, несмотря на гол Ибрагимовича

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«Милан» потерпел поражение от «Дженоа» в матче 26-го тура итальянской футбольной Серии А.
«Милан» уступил «Дженоа» в Серии А, несмотря на гол Ибрагимовича
  • Reuters

Встреча прошла в Милане и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 7-й минуте генуэзцы вышли вперёд благодаря голу Горана Пандева, а незадолго до окончания первого тайма Франческо Кассата удвоил преимущество «Дженоа». На 77-й минуте Златан Ибрагимович отыграл один мяч для хозяев, но больше счёт не менялся.

«Дженоа» набрал 25 очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» с 36 очками находится на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что Серия А проведёт запланированные на 8 марта матчи вопреки призыву Минспорта Италии.

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